Bildgewaltiges Wikinger-Epos The Northman: Die grandiose Besetzung und woher ihr sie kennt [Anzeige]

Mit The Northman startet jetzt Robert Eggers epischer Wikinger-Rache-Thriller in den deutschen Kinos. Woher ihr den stargespickten großartigen Cast kennt, erfahrt ihr hier.

Das actionreiche Wikinger-Epos The Northman besitzt eine starke Besetzung talentierter Schauspielerinnen und Schauspieler. Wenn der titelgebende Nordmann Amleth sich Jahre nach der Ermordung seines Vaters auf einen Rachefeldzug begibt, werden euch auf seiner Reise sicherlich viele Gesichter bekannt vorkommen.

Die Schauspieler:innen aus The Northman und woher ihr sie kennt

Den euphorischen ersten Reaktionen auf The Northman nach zu schließen blicken nicht nur Vikings-Fans dem Film von Ausnahmeregisseur Robert Eggers (The Witch, Der Leuchtturm) mit großer Vorfreude entgegen. Wenn ihr die Darsteller:innen in The Northman unter langer Haarpracht oder mit verdrecktem Antlitz nicht sofort einordnen könnt, helfen wir gern weiter.

Schaut euch den Top-Cast schon im Trailer zu The Northman an:

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Im Nachfolgenden könnt ihr mit uns noch etwas genauer nachforschen, in welchen Filmen und Serien euch die einzelnen Stars bereits begegnet sein könnten.



The Northman-Besetzung: Alexander Skarsgård spielt Amleth

Alexander Skarsgård schlüpft in die Rolle der Hauptfigur von The Northman: dem Wikinger-Prinzen Amleth, der als Junge flieht und Jahre später als Mann mit Rachegedanken zurückkehrt. Der schwedische Schauspieler erlangte ab 2008 mit der Erfolgsserie True Blood bereits größere internationale Bekanntheit, wo er den Vampir Eric Northman (noch einen Nordmann) spielte.

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Alexander Skarsgård als Amleth

Außerdem könnt ihr Stellan Skarsgårds Sohn Alexander Skarsgård aus Filmen wie Legend of Tarzan (als Tarzan), Battleship und zuletzt Godzilla vs. Kong kennen. Im Serien-Bereich verdiente er sich zudem seine dramatischen schauspielerischen Lorbeeren als gewalttätiger Ehemann in Big Little Lies (dort noch als Gatte, jetzt als Sohn von Nicole Kidman) und war zuletzt in Succession zu sehen.

The Northman-Besetzung: Nicole Kidman spielt Königin Gudrún

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Nicole Kidman als Königin Gudrún

ist eine der Hollywood-Persönlichkeiten schlechthin und verkörpert in The Northman Amleths Mutter Gudrún. Während der Vater des jungen Wikingers stirbt, wird die Königin von seinem Onkel Fjölnir gefangengenommen.

Als Schauspielerin gewann Nicole Kidman einen Oscar für The Hours und ist außerdem für Filme wie Moulin Rouge, Eyes Wide Shut und Aquaman bekannt. Darüber hinaus trat sie zuletzt in Serien wie Nine Perfect Strangers und The Undoing als Hauptdarstellerin auf.

The Northman-Besetzung: Claes Bang spielt Fjölnir

Claes Bang spielt Amleths Onkel Fjölnir, der sich zum neuen Wikinger-König aufschwingt und der damit zur Zielperson für die Rache seines Neffen wird. Der dänische Darsteller wurde 2017 in The Square einer größeren Öffentlichkeit bekannt und war anschließend in Filmen wie Verschwörung und The Burnt Orange Heresy zu sehen.

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Claes Bang als Fjölnir

Dem Netflix-Publikum dürfte Claes Bang außerdem als Vampir ein Begriff sein: 2020 verkörperte er in der Miniserie Dracula nämlich eindrücklich den transsilvanischen Grafen.

The Northman-Besetzung: Ethan Hawke spielt König Aurvandil

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Ethan Hawke als König Aurvandil

verkörpert Amleths Vater, der Wikinger-Herrscher Aurvandil, der gleich zu Beginn seinem Bruder Fjölnir unterliegt. Zum Film-Repertoire des wandlungsfähigen Darstellers zählen Streifen wie Gattaca The Purge - Die Säuberung und Before Sunrise

Obwohl Ethan Hawke meist für Filme vor der Kamera stand, kann der The Northman-König in letzter Zeit auch in Serien angetroffen werden: zum Beispiel in seiner selbst ins Leben gerufenen Miniserie The Good Lord Bird oder aktuell in Disneys Marvel-Serie Moon Knight als Gegenspieler des Comic-Helden.

The Northman-Besetzung: Anya Taylor-Joy spielt Olga

Anya Taylor-Joy ist in The Northman als Zauberin Olga zu sehen, die Amleth auf seiner Reise trifft. Die amerikanisch-britische Darstellerin zählt zu den großen aufstrebenden Talenten der letzten Jahre. Ihre Palette reicht dabei von Indie-Erfolgen wie The Witch (ebenfalls von Regisseur Robert Eggers) bis zu Großproduktionen wie The New Mutants. Horror wie Last Night in Soho liegt ihr dabei ebenso wie Literatur-Romantik (Emma).

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Anya Taylor-Joy als Olga

Im Streaming-Bereich landete Anya Taylor-Joy außerdem als Schachspielerin Beth Harmon in Netflix' Das Damengambit 2020 einen gewaltigen Erfolg. Demnächst soll sie im Mad Max-Universum dann eine junge Furiosa verkörpern.

The Northman-Besetzung: Willem Dafoe spielt Heimir

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Willem Dafoe als Narr Heimir

mimt in The Northman den Hofnarren Heimir und stand für Filmemacher Robert Eggers bereits in Der Leuchtturm vor der Kamera. Nach einer vier Dekaden umspannenden Karriere sollte der amerikanische Star uns allen schon einmal untergekommen sein. Am bekanntesten ist wohl aber seine Verkörperung des Green Goblin in Spider-Man oder seine Jesus-Darstellung in Martin Scorseses Die letzte Versuchung Christi

Willem Dafoe ist immer wieder in künstlerischen, kleineren Produktionen wie Florida Project zu sehen, erfreut sich an Auftritten in Ensemble-Komödien wie Grand Budapest Hotel ebenso wie am Kriegsfilm Platoon und spielt zudem regelmäßig in Blockbustern wie Aquaman und Action à la John Wick mit.

The Northman-Besetzung: Björk spielt die Seherin

© 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved The Northman: Björk als Seherin

ist nicht nur eine bekannte isländische Sängerin, sondern tritt in The Northman nun auch als Seherin auf. Was allerdings nicht ihre erste Kinorolle ist. Filmfans kennen sie natürlich aus Lars von Triers gefeiertem Drama Dancer in the Dark . Dass sie nach 17 Jahren erstmals wieder in einem Spielfilm dabei ist, verleiht ihrem Auftritt zusätzliche Bedeutung.

Das sind nur sieben der größten Namen aus der Besetzung von The Northman. Wer weiter gräbt, wird als Game of Thrones-Fan zum Beispiel auch Halldora-Darstellerin Kate Dickie (einst Lysa Arryn) oder Thorfinnr-Schaupieler Hafþór Júlíus Björnsson (kürzlich noch Gregor Clegane) wiedererkennen. Außerdem tummeln sich Ralph Ineson (The Witch), Olwen Fouéré (Texas Chainsaw Massacre) und Newcomer Oscar Novak im Cast, der hier nicht nur den jungen Almeth spielt, sondern jüngst auch als junger Bruce Wayne in The Batman zu sehen war.



Robert Eggers Action-Abenteuer The Northman ist seit diesem Donnerstag, dem 21. April 2022, in den deutschen Kinos zu sehen.

