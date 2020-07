Neu bei Netflix: Alle 83 Filme und Serien der Woche

Diese Woche setzt Netflix kaum auf neue Titel. Stattdessen dürfen sich Abonnenten durch eine Vielzahl an Klassikern und älteren Empfehlungen wühlen, um für jeden Geschmack etwas zu entdecken.

Vergangene Woche standen die Neuerscheinungen bei Netflix vor allem im Schatten der 3. und finalen Staffel Dark. Da die letzten Folgen der deutschen Mysteryserie wieder massenhaft die Köpfe der Zuschauer zum Rauchen bringen, hat sich der Streamingdienst in dieser Woche wohl für eine Art Ruhepause entschieden.

Zumindest was neue Produktionen betrifft, denn an älteren Empfehlungen und Klassikern hat Netflix eine ganze Ladung frischer Titel ins Programm aufgenommen. Dazu gehören unter anderem Steven Spielbergs Holocaust-Drama Schindlers Liste, die abgefahrene Satire The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio oder die Kultkomödie The Big Lebowski.

Eine interessante neue Produktion hat es diese Woche aber trotzdem ins Netflix-Programm geschafft. In der Kurzfilm-Sammlung Homemade verarbeiten verschiedene Filmschaffende wie Kristen Stewart, Paolo Sorrentino, Sebastian Schipper oder Maggie Gyllenhaal ihre Erfahrungen mit der weltweiten Corona-Pandemie.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Neue Specials bei Netflix diese Woche

1. Juli: George Lopez: We'll Do It for Half

Unsere Auflistung der neuen Filme und Serien bei Netflix ist nicht unbedingt final und vollständig. Immer wieder überrascht der Streamingdienst seine Abonnenten beispielsweise übers Wochenende mit unangekündigten, zusätzlichen Inhalten, die wir im Vorfeld nicht berücksichtigen können.



