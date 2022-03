Von Ryan Reynolds bis Chris Evans: 30 Stars, die mehr als eine Marvel-Figur gespielt haben

Marvel-Stars wie Chris Evans, Ryan Reynolds und Gemma Chan haben eines gemeinsam: Sie gehören zu den 30 Schauspieler:innen, die mehr als eine Marvel-Figur gespielt haben.

Der Zahl der Hollywood-Stars, die noch nie in einem Marvel-Film oder einer Marvel-Serie zu sehen waren, wird von Tag zu Tag kleiner. Einige Darstellende durften dafür schon mehr als eine Marvel-Rolle übernehmen – oft allerdings in den verschiedenen (und einst strikt getrennten) Marvel-Universen von Disney, Fox (X-Men, Fantastic 4) und Sony (Spider-Man, Ghost Rider).

Das MCU platzt nach bald knapp 30 Filmen, mehreren Serien und Hunderten von Filmfiguren eigentlich schon aus allen Nähten. Durch Filme wie Spider-Man: No Way Home und demnächst Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness wird das Marvel-Multiversum (und die Riege an existierenden Marvel-Charakteren) dank der direkten Vernetzung verschiedener Film-Welten noch viel größer.

Ein Blick auf die bisherigen Marvel-Doppel-Besetzungen ist daher besonders spannend. Denn: So einige Marvel-Figuren sehen sich ziemlich ähnlich. In dieser Übersicht haben wir euch alle 30 Schauspieler und Schauspielerinnen zusammengetragen, die dank ihrer Auftritte in unterschiedlichen Marvel-Universen in mehreren Marvel-Rollen zu sehen waren.

Diese Stars sind Teil des MCU und eines anderen Marvel-Universums

In diesem Abschnitt haben wir die Schauspieler:innen aufgelistet, die sowohl in den Filmen und Serien des MCU (Marvel Studios & Marvel Television) als auch in einem anderen Marvel-Film-Universum zu sehen sind.

Bereits mit in die Auswahl aufgenommen haben wir Age of Ultron-Darsteller Aaron Taylor-Johnson, der erst im kommenden Jahr mit Kraven the Hunter seine zweite Marvel-Figur spielen wird.

Bald in 2. Marvel-Rolle zu sehen: Oscar Isaac

© 20th Century Fox / Disney Apocalypse / Moon Knight

MCU-Rolle: Marc Spector (Moon Knight)

weitere Marvel-Rolle: En Sabah Nur / Apocalypse (X-Men: Apocalypse)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Chris Evans

© 20th Century Fox / Disney Johnny Storm / Captain America

MCU-Rolle: Steve Rogers / Captain America



weitere Marvel-Rolle: Johnny Storm (Fantastic Four)

Bald in 2. Marvel-Rolle zu sehen: Aaron Taylor-Johnson

© Disney Quicksilver in Age of Ultron

MCU-Rolle: Pietro Maximoff (Age of Ultron)



weitere Marvel-Rolle: Sergei Kravinoff (Kraven the Hunter)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Evan Peters

© 20th Century Fox / Disney Der echte und der falsche Maximoff

MCU-Rolle: Ralph Bohner (WandaVision)



weitere Marvel-Rolle: Peter Maximoff / Quicksilver (mehrere X-Men-Filme)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Josh Brolin

© 20th Century Fox / Disney Cable / Thanos

MCU-Rolle: Thanos



weitere Marvel-Rolle: Cable (Deadpool 2)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Idris Elba

© Sony Pictures / Disney Moreau / Heimdall

MCU-Rolle: Heimdall (Thor-Filme)



weitere Marvel-Rolle: Moreau (Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Michael B. Jordan

© 20th Century Fox / Disney Johnny Storm / Killmonger

MCU-Rolle: Erik Killmonger (Black Panther)



weitere Marvel-Rolle: Johnny Storm (Fantastic 4 Reboot)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Jon Favreau

© 20th Century Fox / Disney Foggy / Happy

MCU-Rolle: Happy Hogan



weitere Marvel-Rolle: Foggy Nelson (Daredevil)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Ray Stevenson

© Sony Pictures / Disney Punisher / Volstagg

MCU-Rolle: Volstagg (Thor-Filme)



weitere Marvel-Rolle: Punisher (Punisher: War Zone)

Hat schon sieben Marvel-Figuren gespielt: Patton Oswalt

© Disney / Warner Hedges / Koenig

MCU-Rollen: Pip the Troll (Eternals) sowie Eric, Billy, Sam, Thurston und Ernest Koenig (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.)



weitere Marvel-Rolle: Hedges (Blade: Trinity)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Kate Mara

© 20th Century Fox / Disney Marshall / Sue Storm

MCU-Rolle: US Marshall (Iron Man 2)



weitere Marvel-Rolle: Sue Storm (Fantastic 4 Reboot)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Olivia Munn

© 20th Century Fox / Disney Psylocke / Chess Roberts

MCU-Rolle: Chess Roberts (Iron Man 2)



weitere Marvel-Rolle: Psylocke (X-Men: Apocalypse)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Tim Blake Nelson

© Universal / Disney / 20th Century Fox Harvey Allen / Samuel Sterns

MCU-Rolle: Samuel Sterns (Der unglaubliche Hulk)



weitere Marvel-Rolle: Dr. Harvey Allen (Fantastic 4 Reboot)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Ray Wise

© Disney / 20th Century Fox Ray Wise in First Class / Hugh Jones

MCU-Rolle: Hugh Jones (Marvel's Agent Carter)



weitere Marvel-Rolle: Außenminister (X-Men: Erste Entscheidung)

Hat zwei Marvel-Figuren gespielt: Ken Leung

© 20th Century Fox / Disney Quill / Karnak

Diese Stars sind doppelt im Marvel Cinematic Universe zu sehen

Selbst innerhalb des Marvel Cinematic Universe ist es bereits mehrfach zum Recycling von Schauspieler:innen gekommen. Zum MCU zählen wir an dieser Stelle auch die von Marvel Television produzierten Netflix-Serien rund um die Defenders.

Luke Cage-Bösewicht Mahershala Ali haben wir bereits in die Auswahl mit aufgenommen. Dieser wird in der nahen Zukunft als Blade im MCU zu sehen sein. Am Ende von Eternals gab die Figur bereits ihren Einstand – als Stimme auf dem Off.

Doppelrolle im MCU: Mahershala Ali

© Disney Cottonmouth

Doppelrolle im MCU: Gemma Chan

© Disney Minn Erva / Sersi

MCU-Figur 1: Minn Erva (Captain Marvel)

MCU-Figur 2: Sersi (Eternals)

Doppelrolle im MCU: Alfre Woodard

© Disney Mariah Dillard / Miriam Sharpe

Doppelrolle im MCU: Kenneth Choi

© Disney / Sony Pictures Jim Morita und sein Enkel

Doppelrolle im MCU: Tony Curran

© Disney Finn Cooley / Bor

Doppelrolle im MCU: Enver Gjokaj

© Disney Daniel Sousa / namenloser Polizist

MCU-Figur 1: Daniel Sousa (Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D.)

MCU-Figur 2: NYPD Polizist (Marvel's The Avengers)

Doppelrolle im MCU: Matt Gerald

© Disney Melvin Potter / Dave

MCU-Figur 1: Melvin Potter (Marvel's Daredevil)

MCU-Figur 2: White Power Dave (Marvel One-Shot: All Hail the King)

Doppelrolle im MCU:Laura Haddock

© Disney Fan-Girl / Meredith Quill

MCU-Figur 1: Meredith Quill (Guardians of the Galaxy)

MCU-Figur 2: Cameo als Fan-Girl in Captain America 1

Diese Darsteller:innen haben mehrere Marvel-Charaktere gespielt – aber noch keinen im MCU

Nachfolgend findet ihr die Schauspieler:innen, die bereits zwei verschiedene Marvel-Charaktere verkörpert haben, allerdings noch nie in einem MCU-Film zu sehen waren. Für Ryan Reynolds wird sich dies aber spätestens mit dem von Marvel Studios produzierten Deadpool 3 ändern.

In zwei verschiedenen Marvel-Rollen zu sehen: Ryan Reynolds

© 20th Century Fox / Warner Home Hannibal King / Deadpool

Marvel-Charakter 1: Wade Wilson /Deadpool (im X-Men-Universum und bald auch im MCU)

Marvel-Charakter 2: Hannibal King (Blade: Trinity)

In zwei verschiedenen Marvel-Rollen zu sehen: Sam Elliott

© Universal / Sony Pictures Thunderbolt Ross / Carter Slade

Marvel-Charakter 1: Thunderbolt Ross (Hulk)

Marvel-Charakter 2: Carter Slade (Ghost Rider)

In zwei verschiedenen Marvel-Rollen zu sehen: Rebecca Romijn

© 20th Century Fox / Sony Pictures Mystique / Joan

Marvel-Charakter 1: Mystique (X-Men-Filme)

Marvel-Charakter 2: Joan (The Punisher)

In zwei verschiedenen Marvel-Rollen zu sehen: Ben Foster

© 20th Century Fox / Sony Pictures Angel / Spacker Dave

Marvel-Charakter 1: Angel (X-Men: Der letzte Widerstand)

Marvel-Charakter 2: Spacker Dave (The Punisher)

Marvel-Doppelrollen: Drei Sonderfälle im MCU

Drei Schauspieler sind im Marvel Cinematic Universe eigentlich zweimal vertreten. Allerdings gibt es dabei eine Ausnahme: Sie treten nur in einer Rolle persönlich in Erscheinung.

Sean Gunn: spielt im MCU die Rolle des Ravagers Kraglin Obfonteri. Er übernimmt aber auch während der Dreharbeiten die Rolle von Rocket Raccoon in allen MCU-Filmen, in denen der CGI-Charakter zu sehen ist. Bradley Cooper spricht die Figur im Original.

Benedict Cumberbatch: spielt Doctor Strange (seine zahlreichen Varianten in Doctor Strange 2 mal außen vor gelassen) im MCU. Zusätzlich leiht dem Charakter Dormammu seine Stimme.

Clancy Brown: spielt Ray Schoonover in der Punisher-Serie. Und ebenso ist er die Original-Stimme des Charakters Surtur in Thor: Tag der Entscheidung.



