Verstörender Sci-Fi-Film mit Emma Stone triumphiert über Barbie: Die Gewinner der Golden Globes 2024 bieten mindestens einen Meilenstein

Die Oscar-Saison läuft und da wollen auch die kriselnden Golden Globes mitmischen. Der Sci-Fi-Film Poor Things mit Emma Stone und Christopher Nolans Oppenheimer gehören zu den Gewinner-Filmen.

Mit fünf Golden Globes war Oppenheimer von Christopher Nolan der große Sieger-Film der vergangenen Nacht und erhielt den Preis für den Besten Film (Drama). In der Comedy/Musical-Kategorie schlug der Science-Fiction-Film Poor Things mit Emma Stone den erfolgreichsten Film 2023, Barbie mit Margot Robbie.

Auf der Serienseite wurde die letzte Staffel von Succession (HBO/Sky) mit insgesamt vier Preisen ausgezeichnet, knapp vor The Bear: King of the Kitchen (FX/Disney+) und Beef (Netflix), die jeweils drei Auszeichnungen erhielten.

Lily Gladstone schreibt mit Killers of the Flower Moon Geschichte

Zu den herausragenden Preisen der Nacht gehörte der erste Golden Globe für Studio Ghibli-Gründer Hayao Miyazaki (Der Junge und der Reiher). Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) markierte außerdem einen Meilenstein als erste indigene Schauspielerin, die mit dem Globe als Beste Hauptdarstellerin (Drama) prämiert wurde.

Ob die Golden Globes als Gradmesser für die Oscar-Verleihung am 11. März dienen können, ist allerdings fraglich. Die Preise der von mehreren Skandalen umwobenen Verleihung werden von einer Gruppe von 300 internationalen Journalist:innen gewählt. Es gibt kaum Überschneidungen mit der aus der Filmindustrie stammenden Wählerschaft der Academy Awards.

Die wichtigsten Preise der Golden Globes 2024 im Überblick

Bester Film - Drama

Bester Film - Musical oder Komödie

Bester Animationsfilm

Bester nicht-englischsprachiger Film

Film- und Box Office-Leistung

Beste Schauspielerin - Drama

Bester Schauspieler - Drama

Beste Schauspielerin - Musical oder Komödie

Bester Schauspieler - Musical oder Komödie

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Beste Regie

Beste Serie - Drama

Beste Serie - Comedy oder Musical

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Bester Darsteller in einer Drama-Serie

Beste Darstellerin in einer Drama-Serie

Bester Darsteller in einer Musical- oder Comedy-Serie

Beste Darstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie

Bester Darsteller in einer Miniserie

Beste Darstellerin in einer Miniserie

Alle weiteren Preisträger:innen findet ihr auf der Homepage der Golden Globes. Durch den Abend führte der Komiker Jo Koy.

Poor Things startet am 18. Januar 2024 in den deutschen Kinos. Die weiteren Siegerfilme sind bis auf The Holdovers bereits in Deutschland erschienen.