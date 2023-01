Kontroverseste Netflix-Serie des letzten Jahres bei Skandal-Preis geehrt: Die Gewinner der Golden Globes 2023

Die Golden Globes standen nach Skandalen vor dem Aus. Jetzt sind sie zurück mit Preisen für Marvel, Netflix' Dahmer und House of the Dragon. Hier ist der Überblick aller Gewinner der Nacht.

Vergangenes Jahr stürzten die Golden Globes auf ihren Tiefpunkt. Der einst einflussreiche Film- und Serienpreis, der zu den Meilensteinen der Oscarsaison zählt, verkam zum Spott Hollywoods. Mehrere Medien boykottierten die Veranstaltung, weil die zuständige Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sich unwillig zeigte, ihre Mitgliederschaft diverser zu gestalten. Ganz zu schweigen von den seit Jahren aufkommenden Vorwürfen einer "Kultur der Korruption" in der HFPA (L.A. Times ). Der Sender NBC verweigerte die Ausstrahlung und so wurden die Golden Globes 2022 per Pressemitteilung bekannt gegeben.

Diesmal sollte alles anders sein. Die HFPA gelobte für 2023 Besserung und so fanden die 80. Golden Globe Awards vergangene Nacht wieder in aller Öffentlichkeit statt.

Zu den Gewinnern gehören House of the Dragon, Dahmer und eine schwarze Komödie

Großer Film-Gewinner des Abends war The Banshees of Inisherin, die Reunion von Brendan Gleeson und Colin Farrell mit ihrem Brügge sehen... und sterben?-Regisseur Martin McDonagh. Dreimal wurde die schwarze Komödie ausgezeichnet, darunter Hauptdarsteller Farrell.

Der Preis für das beste Filmdrama ging hingegen an Steven Spielbergs Die Fabelmans. Bei den Schauspielenden wurden überdies Cate Blanchett (Tár), Austin Butler (Elvis) und Michelle Yeoh (Everything Everywhere all at Once) ausgezeichnet. Mit Black Panther 2-Nebendarstellerin Angela Bassett gewann Marvel übrigens zum ersten Mal einen Schauspiel-Globe.

Im Serienbereich durfte sich Evan Peters aus der Netflix-Serie Dahmer über seinen allerersten Golden Globe freuen und das, obwohl die Serie bei Erscheinen Kontroversen auslöste. Weitere ausgezeichnete Serien-Stars waren Zendaya (Euphoria), Quinta Brunson (Abbot Elementary), Yellowstone-Hauptdarsteller Kevin Costner und The Bear-Koch Jeremy Allen White.

Als beste Dramaserie des Jahres wurde House of the Dragon prämiert, was dem Fantasy-Vorgänger Game of Thrones bei den Globes nie gelungen ist. The White Lotus (Anthologie) und Abbott Elementary (Comedy) konnten sich ebenfalls über Preise in den Hauptkategorien freuen.

Durch den Abend führte der Comedian Jerrod Carmichael.

Alle Preisträger:innen bei den Golden Globes 2023 im Überblick

Bester Film – Drama

Beste Hauptdarstellerin – Drama

Bester Hauptdarsteller – Drama

Bester Film – Musical oder Comedy

Beste Hauptdarstellerin – Musical oder Comedy

Bester Hauptdarsteller – Musical oder Comedy

Bester Animationsfilm

Bester fremdsprachiger Film

Beste Nebendarstellerin in einem Film

Bester Nebendarsteller in einem Film

Beste Regie – Film

Bestes Drehbuch – Film

Beste Musik – Film

Bester Song – Film

Beste Serie – Drama

Beste Hauptdarstellerin in einer Serie – Drama

Bester Hauptdarsteller in einer Serie – Drama

Beste Serie – Musical oder Comedy

Beste Hauptdarstellerin in einer Serie – Musical oder Comedy

Bester Hauptdarsteller in einer Serie – Musical or Comedy

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Beste Nebendarstellerin in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Bester Nebendarsteller in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Beste Nebendarstellerin in einer Musical-Comedy- oder Drama-Serie

Bester Nebendarsteller in einer Musical-Comedy- oder Drama-Serie

Der nächste große Schritt in der Oscar-Saison wird die Bekanntgabe der Nominierungen der Academy Awards am 24. Januar, bevor dann am 12. März die Oscars verliehen werden.

Quelle: Golden Globes

